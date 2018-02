Nove casas com risco de desabamento são interditadas na zona leste

SÃO PAULO - A Defesa Civil de São Paulo interditou entre esta segunda-feira, 24, e esta terça-feira, 25, nove casas com risco de desabamento no Jardim Anália Franco, zona leste da cidade. Por conta da construção de um prédio da construtora Brookfield na região, os imóveis sofreram abalos e estavam com rachaduras.

Após um alerta feito pelos próprios moradores, a equipe de Defesa Civil da Subprefeitura da Mooca foi até o local averiguar o problema e constatou o risco de desabamento.

Segundo a Brookfield, a empresa reformará as casas danificadas. Será feita uma vistoria técnica e apresentado um plano de reforma, que deverá ser aprovado pelos moradores antes de sua implementação. Até que as obras sejam concluídas, eles ficarão alojado em imóveis alugados pela construtora.