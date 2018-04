Novas turmas serão formadas pelo CAT todos os meses Depois da formatura de 72 pizzaiolos no mês de dezembro, o Centro de Apoio ao Trabalho (CAT) e a rede Dídio Pizza continuarão oferecendo cursos a quem quer entender como funciona o dia a dia da profissão - e, quem sabe, embarcar na carreira. A segunda turma de alunos começa as aulas teóricas amanhã. O plano é que haja um curso por mês até novembro, sempre com aulas teóricas em uma unidade do CAT e aulas práticas na pizzaria parceira.