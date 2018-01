Novas regras para retirada de visto americano começam hoje

A partir de hoje, passam a valer novas regras para retirada do visto americano no consulado dos Estados Unidos em São Paulo. A principal mudança é a exigência de preenchimento do formulário DS-160 no site do serviço consular americano, no mínimo dois dias antes da entrevista.

O documento é todo escrito em inglês, mas a tradução para português aparece automaticamente na tela quando o solicitante passa o cursor em cima da instrução. Após o preenchimento, deve-se imprimir a página de confirmação que contém o código de barras e levar no dia da entrevista. Também é exigido uma fotografia do candidato enviada eletronicamente.

O novo formulário está no site https://ceac.state.gov/genniv. Mais informações em www.visto-eua.com.br.

As mudanças foram implementadas para agilizar a retirada de visto, que levava em média duas horas. A expectativa é que a espera diminua em 45 minutos.

Eletrônicos proibidos. A partir do dia 19, também para agilizar o atendimento, o consulado americano não vai mais permitir que os solicitantes portem aparelhos como celulares, pendrives, iPod e similares eletrônicos no prédio. Antes armazenados numa guarita, os itens não passarão da porta. A medida foi tomada para diminuir a formação de fila.

O consulado em São Paulo fica na Rua Henri Dunant, 500, Chácara Santo Antonio, na zona sul. O telefone é (0xx11) 5186-7000.

PASSO A PASSO

Processo de visto será simplificado

1. Pague a taxa de R$ 38, com cartão de crédito, no site www.visto-eua.com.br. Confirmado o pagamento, preencha formulário para agendar entrevista

2. No mínimo dois dias antes da entrevista, preencha o formulário de solicitação de visto (em inglês). Tenha os dados em mãos - números de passaportes anteriores, vistos, datas de viagens aos EUA, endereços de hospedagem para próxima viagem e foto com qualidade indicada -, pois há tempo limite para preenchimento

3.Compareça ao consulado portando a confirmação de preenchimento do formulário e outros documentos necessários, indicados no site www.visto-eua.com.br