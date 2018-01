Novas regras de circulação nas marginais começam a valer nesta 2ª

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

Começam a valer a partir desta segunda-feira, 2, as novas restrições de circulação de veículos nas marginais do Tietê e do Pinheiros definidas pela Prefeitura de São Paulo.

O trânsito de caminhões na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho estará proibido e as motocicletas serão impedidas de circular na pista expressa da Marginal do Tietê.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A circulação de caminhões está proibida de segunda a sexta-feira, entre 5 horas e 21 horas. Outra novidade foi a liberação para os Veículos Urbanos de Carga (VUCs), que poderão circular pelas vias, respeitando apenas o rodízio de veículos, entre 7h e 10h e das 17h às 20h.

Já na pista expressa da Marginal do Tietê, o tráfego de motos estará proibido. O trânsito de motos será permitido apenas nas pistas locais e centrais da via. Outra mudança está no limite de velocidade para caminhões e veículos pesados, que passará de 90 quilômetros por hora para 70 km/h.

Nas primeiras semanas, não haverá aplicação de multas, apenas orientação e a regra será educativa. Passado esse período, quem for flagrado circulando nas faixas expressas será multado em R$ 85,12 e receberá quatro pontos na carteira de habilitação.