Novas placas de velocidade na Marginal confundem motoristas

A sinalização de velocidade da pistas expressas da Marginal do Tietê tem confundido motoristas de ônibus e de caminhões. Em alguns trechos, a velocidade média indicada permanece igual à de veículos de passeio - 90 quilômetros por hora. Outras placas, no entanto, definem em 70 km/h o limite para os veículos pesados.

O motivo da confusão é a mistura da sinalização antiga com a nova. Com a conclusão da pista central da Marginal, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) decidiu reduzir o limite de velocidade de veículos pesados de 90 km/h para 70 km/h.

Para que entre em vigor a alteração, no entanto, devem ser instaladas placas com a nova velocidade em todo o trecho expresso. Como isso ainda não aconteceu, a sinalização antiga continua válida, não podendo ser retirada, e a nova deveria permanecer coberta, o que não tem ocorrido. Segundo a CET, "os ventos forte e a chuva" têm derrubado as lonas que cobrem as novas placas.

O caminhoneiro Ademilto Messias Rosa diz que na via expressa varia a velocidade dependendo do trecho. "Sigo aquelas placas. Quando elas me mandam andar no máximo a 90 km/h, eu ando. Se for 70 km/h, também", explica.

Prazos. Segundo a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), o problema só deverá ser resolvido completamente em agosto, quando seis de um total de 70 placas que indicarão a nova velocidade máxima deverão estar instaladas.

Até lá o limite de velocidade na pista expressa para ônibus e caminhões continuará a ser o mesmo de carros de passeio: 90 km/h. Em março, a CET havia garantido que no fim daquele mês mudaria o limite de velocidade na Marginal.

MAIS MUDANÇAS

Faixa de ônibus

As pistas locais da Marginal terão faixas preferenciais para ônibus. Para isso, a sinalização está sendo instalada. As faixas, que serão as da direita, poderão ser usadas por outros veículos

Motos proibidas

A Prefeitura também anunciou que vai proibir a circulação de motos nas pistas expressas da Marginal do Tietê. A nova regra deve começar a valer ainda neste semestre