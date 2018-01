Novas pistas viram atração turística

O primeiro feriado do Trecho Sul do Rodoanel transformou a obra de R$ 5 bilhões em um novo ponto turístico da Grande São Paulo. Na tarde de ontem, dezenas de carros estacionaram no acostamento da via, especialmente na ponte sobre a Represa Billings, em São Bernardo do Campo, para fazer fotos e admirar a paisagem.

Algumas pessoas aproveitaram a folga do feriado de Sexta-Feira Santa para conhecer os 61,4 km da pista, que liga o atual Trecho Oeste do Rodoanel às Rodovias Anchieta e dos Imigrantes. A maioria dos turistas, no entanto, estava em viagem ao litoral e decidiu mudar o percurso para conhecer a nova rota.

Entre os que iriam voltar para casa estava o caminhoneiro Antonio Biscaeno, de 57 anos. Morador de Santo André, no ABC paulista, ele juntou a família para conhecer o percurso. "Eu quis aproveitar para conhecer a pista no feriado para saber se poderia usá-la durante a semana, no trabalho. A gente almoçou e decidiu vir para cá", disse. "Só tive de prometer para minha mulher que a gente voltava antes das 15 horas porque ela quer ir à missa."

O vendedor Carlos Alberto Saturnino de Oliveira, de 34 anos, e a mulher dele, a secretária Kátia Camargo, de 34, partiram do outro extremo da pista para fazer o mesmo. Eles são moradores de Embu e foram até Mauá, do outro lado da Grande São Paulo, pela nova rota. "A gente estava sem o que fazer e decidiu vir". A viagem de moto celebrou o 17.º aniversário de casamento.

O empresário Antônio Lúcio Peixoto, de 58 anos, saiu da Brasilândia, na zona norte da capital, para passar a Páscoa em Peruíbe, no litoral sul. "Minha mulher já viajou ontem (anteontem) e veio por aqui. Hoje (ontem), foi minha vez de testar (a rota)", disse. Ele estava com a filha, Jordana Dolores Peixoto, de 28. Ambos elogiaram a pista, mas se queixaram da sujeira no asfalto. "Vi bastante gente trocando o pneu no caminho. Pode ter sido por causa dessa sujeira toda."