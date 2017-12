Novas obras alteram circulação do trens do metrô e da CPTM neste fim de semana

SÃO PAULO - A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o Metrô passarão por novas obras de manutenção entre este sábado, 30, e domingo, 1º de outubro. Neste final de semana, apenas a linha 10 da CPTM não terá operação alterada para dar lugar a serviços na estrutura. No metrô, três linhas serão afetadas e algumas estações serão fechadas. A maior parte das obras acontece no domingo, quando estão previstas alterações no intervalo entre os trens e nas baldeações entre as linhas. Veja como seu caminho pode ser afetado e se planeje.

Metrô

Linha 4 - Amarela (Butantã – Luz)

No domingo, as estações República, que faz baldeação para linha 3 - vermelha e a Luz, que dá acesso a linha 1 - Azul, permanecerão fechadas o dia todo. Os passageiros que embarcarem no sentido Luz, poderão desembarcar na estação Paulista, e de lá seguir para os acessos pela linha vermelha à estação República (Linha 3-Vermelha) e, pela linha azul, à Luz (Linha 1-Azul).

Linha 15-Prata do monotrilho (Oratório – Vila Prudente)

Estações Vila Prudente e Oratório estarão fechadas das 4h40 às 16h, período em que os passageiros poderão usar o PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

Linha 5-Lilás (Capão Redondo - Brooklin)

As 7 estações entre Capão Redondo e Adolfo Pinheiro permanecerão fechadas das 4h40 às 17h. Nesse período, os passageiros usarão o PAESE até a reabertura das estações.

CPTM

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Com circulação normal no sábado, no domingo das 4 horas até a meia-noite, no final da operação, o intervalo entre os trens será de 17 minutos entre as estações Luz e Pirituba, e de 34 minutos entre Pirituba e Francisco Morato.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

Apenas no domingo, serviços no sistema da rede aéra da linha provocará intervalo médio de 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

No domingo, entre 8 horas e 20 horas o intervalo entre os trens será de 20 minutos em toda a linha. A partir das 21 horas, quando o movimento se reduz ainda mais, o tempo de espera pelos veículos será de 25 minutos.

Devido a manutenções entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Lapa, os passageiros que precisarem fazer transferência, deverão fazê-la na estação Domingos de Moraes.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Na noite de sábado, a partir das 20h o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha. No domingo, manutenção entre as estações Morumbi e Santo Amaro provoca um tempo de espera de 20 minutos durante todo o dia e em toda a extensão.

Linha 11-Coral – Expresso Leste (Luz-Guaianases)

Ao longo do domingo, os trens demorarão cerca de 15 minutos entre as estações de toda a linha.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes)

No sábado com operação normal, no domingo a linha tem alterações. Ao longo do dia, o intervalo médio dos trens será de 22 minutos entre as estações Guaianases e Estudantes.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Para atualizar o sistema de sinalização e telecomunicação na linha, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos em toda a extensão, das 4 horas às 20 horas.