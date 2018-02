Novas motos entram hoje em circulação Até agora, as duplas de motos foram enviadas para bases dos bombeiros da Vila Esperança, zona leste, Parque Novo Mundo, zona norte, Butantã, zona oeste, e Guarapiranga, zona sul. "Escolhemos as bases que ainda não tinham moto de resgate própria da corporação. Com isso, a área de atuação fica menor e o primeiro socorro, mais eficiente", explicou o responsável pelo setor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, capitão Miguel Jodas. A partir de hoje, outras duas duplas de motos serão colocadas em circulação.