NovaDutra tem congestionamento em decorrência de acidente Um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio no quilômetro 220, na região de Guarulhos, no sentido Rio-SP da NovaDutra, às 7h50, é a causa do congestionamento que se verifica entre os quilômetros 218 e 220 da rodovia até às 9h10. Segundo informações da assessoria da rodovia, houve apenas uma vítima leve que foi conduzida ao hospital munidipal de Guarulhos. Os veículos já foram retirados do local, mas o congestionamento é reflexo da interdição de uma das faixas da rodovia.