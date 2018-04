Nova subestação em Interlagos está atrasada O Ministério de Minas e Energia informou que o início de operação da nova subestação de energia na cidade de São Paulo - Piratininga 2, em Interlagos - está atrasado por causa de problemas no licenciamento ambiental. Segundo o ministério, em 27 de julho 2008 foi realizado o leilão de concessão, com prazo de implementação de 18 meses. A previsão é iniciar a operação em fevereiro de 2012. A nova subestação, segundo o ministério, deve aumentar a "capacidade e a confiabilidade" no suprimento de energia na região atendida pela Subestação Bandeirantes, a que falhou no apagão de anteontem.