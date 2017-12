Nova secretaria ajuda na prevenção em Santa Catarina

A principal resposta às catástrofes causadas pelas chuvas em Santa Catarina foi a criação da Secretaria Estadual da Defesa Civil. A nova pasta proporcionou agilidade na articulação, principalmente na obtenção de verbas federais para recuperação de municípios em situação de emergência.

Melhorou também a comunicação: em Blumenau, a Defesa Civil monitora de hora em hora e informa pela internet o nível do Rio Itajaí-Açu. Em novembro de 2008, 60 cidades foram afetadas, 15 mil pessoas desabrigadas e 135 pessoas morreram. Na segunda quinzena de setembro de 2013, Santa Catarina novamente foi atingida por fortes chuvas. O Itajaí-Açu subiu 10 metros além do nível normal. Mais de 4 mil pessoas ficaram desalojadas em pelo menos 56 cidades de todas as regiões. Mas ninguém morreu.