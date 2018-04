Nova ponte terá ciclovia até o Parque Burle Marx

"Ainda estamos estudando como será feita essa ligação, mas, possivelmente, faremos uma alça extra", diz Pedro Pereira Evangelista, diretor de desenvolvimento de projetos da empresa. Segundo ele, a obra ainda permitirá que, futuramente, sejam feitos acessos à ciclovia existente na Marginal do Pinheiros, que corre paralela à linha de trem.

Pelo projeto, a ciclovia começará na Rua Laguna, que será uma travessa da nova Chucri Zaidan. As bicicletas dividirão espaço com pedestres, em uma área com 6 metros de largura, ao longo dos 365 metros.

A Ponte Itapaiúna ficará mais próxima da Avenida João Dias e terá 340 metros de extensão. Ambas terão três faixas e serão construídas da forma tradicional - ou seja, não serão estaiadas, como a Ponte Octavio Frias de Oliveira, sobre o Rio Pinheiros, e a Governador Orestes Quércia, no Rio Tietê. "Não é possível, em função da curvatura das obras." O custo estimado das pontes é de R$ 104 milhões. / A.F.