Nova ponte reduz trânsito na Marginal

A inauguração de uma ponte sobre o Rio Tamanduateí pôs fim ao principal gargalo que incomodava os motoristas da Marginal do Tietê após o início da operação das novas pistas. Os trabalhos para a conclusão dessa obra ocupavam parte da pista central da via, provocando afunilamento e uma consequente fila de veículos. A entrega na segunda-feira da ponte aumentou para nove a quantidade de faixas no local.

O gargalo acontecia no sentido Rodovia Ayrton Senna da Marginal. Antes dele, os motoristas encontravam um trecho totalmente pronto da obra, com todas as três pistas para trafegar. O afunilamento logo à frente, no entanto, provocava longas filas de veículos. Às sextas-feiras, o pior dia, esse sentido chegava a ficar parado por até 12 quilômetros - praticamente metade da Marginal.

"Eu continuei pegando a Marginal mesmo assim, porque a Marquês de São Vicente (corredor paralelo) também estava caótica", diz a estudante Letícia Sodré, de 27 anos, que mora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela conta que chegou a levar mais de uma hora para percorrer o trecho entre a Barra Funda e a saída para Dutra. "Agora está mais rápido", comemora.

Lentidão. Antes da inauguração da ponte, o trecho do Rio Tamanduateí aparecia entre as principais lentidões da cidade medidas a cada hora pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Desde segunda-feira, o trecho não aparece mais entre os principais congestionamentos.

A nova ponte sobre o Tamanduateí tem 200 metros de extensão e quatro faixas. Ela se liga a um trecho de novas pistas que também foi entregue. Com isso, ficam faltando de obras apenas os Complexos do Tatuapé, das Bandeiras e Cruzeiro do Sul. A ampliação da Marginal deve estar completa até dezembro.

Apesar da melhoria da fluidez no local, os motoristas estão enfrentando atualmente um novo gargalo no sentido Ayrton Senna. A construção de um novo complexo entre as Pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul está ocupando uma faixa da pista local, provocando um afunilamento. No entanto, os motoristas não chegam a ficar longos períodos parados. A faixa deve ser liberada em breve.

CRONOGRANA

Outubro

Complexo Cruzeiro do Sul (acessos diretos da zona leste para a Avenida Cruzeiro do Sul)

Novembro

Complexo Tatuapé (acessos para a Avenida Salim Farah Maluf)

Dezembro

Complexo Bandeiras (ponte que liga a Av. do Estado à Marginal)