Nova ponte para desafogar trânsito na zona sul abre nesta 4ª

SÃO PAULO - A segunda etapa da Ponte M'Boi Mirim será entregue na manhã desta quarta-feira, 12, na zona sul da capital paulista. A estrutura, no sentido centro, tem 60 metros de comprimento e três faixas de rolamento, além de uma faixa exclusiva para os ônibus.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a obra "atende uma das principais e mais antigas necessidades de 330 mil pessoas e 120 mil carros que transitam pelo local". Em abril, o governo municipal já havia inaugurado a ponte no sentido contrário, que também possui uma ciclovia.

A nova ponte fará com que o tráfego da região, que antes fluía nos dois sentidos por uma só faixa para cada direção, passe a contar com seis faixas de rolamento, no total -- metade para cada lado.

A construção tem pavimento rígido, em vez de asfalto, o que, segundo a administração Fernando Haddad (PT) "oferece mais conforto, segurança e economia".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As obras compõem um plano maior para a região, que incluiu melhorias nas Estradas da Baronesa, entregues há três meses, e do M'Boi Mirim. Dois trevos também foram criados, um dos quais já em funcionamento, o da Estrada da Cachoeirinha. O da Estrada do M'Boi Mirim ainda está em obras.