Nova pista de táxi aéreo de Cumbica deve sair do papel Paralisadas desde 2008, as obras de expansão da pista de táxi aéreo do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, devem, enfim, sair do papel. Essa pista é considerada fundamental para permitir redução no tempo dos voos, com saída mais rápida das aeronaves das pistas.