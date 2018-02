Nova perícia é feita em apartamento onde o coronel Ubiratan Guimarães morreu Uma nova perícia foi feita ontem no prédio onde o ex-coronel da Polícia Militar Ubiratan Guimarães foi assassinado, em setembro de 2006. A análise foi determinada pelo juiz do 1.º Tribunal do Júri, Bruno Ronchetti, a pedido da defesa da ex-namorada do militar, e única acusada do crime, a advogada Carla Cepollina. O apartamento onde aconteceu o crime fica na esquina da Rua José Maria Lisboa com a Avenida 9 de Julho, na zona oeste de São Paulo.