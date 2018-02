Nova perícia diz que cadeira do Hopi Hari estava com defeito e sem cinto Depoimentos, fotografia e resultado de nova perícia colhidos ontem pela Polícia Civil de Vinhedo apontaram que a adolescente Gabriella Nichimura, de 14 anos, que morreu após cair do brinquedo La Tour Eiffel, do Parque Hopi Hari, na sexta-feira, sentou em uma cadeira com defeitos mecânicos e que estava interditada pelo parque.