Nova parque na várzea vai da zona leste a Guarulhos As várzeas do Rio Tietê ganharam mais uma área verde recuperada no fim de 2012. Em 27 de dezembro, o governo do Estado inaugurou o Jardim Metropolitano, um parque de 380 mil metros quadrados que acompanha as margens do Tietê, perto das pistas da Rodovia Ayrton Senna.