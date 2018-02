Nova pane atinge trens da Linha 9 da CPTM

O problema novamente foi causado por uma pane no sistema elétrico, entre as Estações Granja Julieta e Santo Amaro, no sentido Osasco. Neste trecho, trens nos dois sentidos da linha tiveram de operar na mesma via por causa da pane.

A CPTM não divulgou o número de pessoas prejudicadas pelo problema, mas disse que todos foram alertados pelo sistema de som das estações. A Linha 9-Esmeralda ficou fechada por nove domingos para serviços de modernização. A proposta era acabar com as constantes panes elétricas. / BRUNO RIBEIRO