Nova Marginal reduz lentidão em 44%

As novas pistas da Marginal do Tietê completam amanhã um mês de operação e, pelo menos por enquanto, contrariam as previsões mais pessimistas, que apontavam que os benefícios seriam perdidos nesse período. Balanço da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) - que será divulgado nesta semana - aponta que a via teve redução de 44% na lentidão. Por outro lado, aumentou o número de carros na Marginal, possível indicativo de saturação no futuro.

As pistas centrais da Marginal do Tietê foram inauguradas em um sábado, dia 27 de março. Os efeitos no trânsito da capital, no entanto, não podem ser atribuídos exclusivamente a elas, uma vez que o Trecho Sul do Rodoanel ficou disponível menos de uma semana depois. O conjunto das duas obras - que totalizaram quase R$ 7 bilhões - aponta redução de 28% nos congestionamentos de toda a cidade, segundo dados da CET. Na Avenida dos Bandeirantes e Marginal do Pinheiros - áreas que sofreram mais influência com o Rodoanel - a redução foi respectivamente de 36% e 22% no período.

Carros. A redução nos congestionamentos fez muitos motoristas passarem a usar a Marginal do Tietê. Medição da CET aponta que houve um aumento de 30 mil carros por dia na via - crescimento que varia diariamente entre 10% e 11% em relação ao período antes da inauguração das duas obras. A estimativa divulgada inicialmente era de acréscimo de 35 mil veículos - automóveis, caminhões e ônibus.

"O trânsito é muito dinâmico. É igual a água, que corre em busca de qualquer buraquinho para escoar. Por isso já houve aumento na quantidade de veículos na Marginal", diz o engenheiro de tráfego e ex-técnico da CET Alexandre Zum Winkel. Ele acrescenta que o aumento no fluxo é consequência do retorno para a principal via da cidade de motoristas que antes utilizavam alternativas. "Muitas pessoas tinham passado a utilizar a Radial Leste e também cortavam por dentro da Vila Maria para fugir dos congestionamentos. Agora elas voltaram e devem desafogar essas outras vias", completa.

Um exemplo dessa mudança nos itinerários aconteceu com o gerente comercial Eduardo Madeira, de 25 anos. Morador de um condomínio residencial na chegada da Avenida dos Bandeirantes a São Paulo, no Piqueri, zona oeste, ele enfrentava congestionamentos desde a saída de sua casa, por causa do travamento da Marginal. Por isso, buscava rotas alternativas, principalmente pela Lapa e pelo corredor da Marquês de São Vicente. Todo o trajeto até a Avenida Paulista, onde trabalha, era feito em cerca de 1h35. "Hoje faço na metade do tempo, indo direto pela Marginal. Só espero que isso dure."

Velocidade. Apesar do crescimento no movimento de veículos, um dos motivos para menos congestionamento foi a redução de caminhões na Marginal do Tietê, segundo estimativa da CET - o número oficial deve ser fechado nesta semana. Esse conjunto de situações proporcionou também uma melhora de 25% na velocidade média na via durante o horário de pico. O aumento, no entanto, foi menor do que o registrado nas vias mais afetadas pela Rodoanel. Na Avenida dos Bandeirantes, a velocidade média aumentou 37% e na Marginal do Pinheiros, 40%.

Um alerta feito pelos especialistas em relação a esse aumento no movimento na Marginal diz respeito à procedência dos motoristas. "Essas boas condições são temporárias, porque uma nova via sempre desperta uma demanda reprimida. E o pior é que, além de trazer motoristas que utilizavam outras vias, atrai também gente do transporte coletivo", diz o consultor Horácio Figueira, que acrescenta que, apesar do acumulado mostrar melhora, em alguns momentos do dia os ganhos já começam a ser perdidos. "Nós vemos a Marginal livre fora do horário de pico. Mas em alguns dias ela já voltou a parar nos picos."

PONTOS-CHAVE

Cronograma

A previsão é de que todas as pontes e viadutos que vão compor o novo sistema sejam entregues até outubro - com a iluminação. Em agosto, deve ser entregue a sinalização

Fluidez

+40%

Aumentou a velocidade média na Marginal do Pinheiros até agora; na Avenida dos Bandeirantes, o acréscimo chegou a 37%

Sem mensagens

Os painéis de mensagens variáveis foram utilizados nos primeiros dias para tentar

contornar as falhas de sinalização. Depois, todos foram novamente desligados