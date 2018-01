Nova Marginal do Tietê ganha amanhã viaduto para o Tatuapé

O viaduto de 240 metros de extensão faz parte do futuro Complexo do Tatuapé, que deve ser totalmente inaugurado até novembro deste ano. Além do viaduto, haverá uma ponte que facilitará o acesso dos veículos que vêm da Salim Farah Maluf para a Marginal do Tietê, nos dois sentidos. A inauguração do viaduto deve melhorar o trânsito na região, afetado justamente pelos trabalhos de construção.

A previsão é de que toda a Nova Marginal do Tietê seja entregue até dezembro. Além do Complexo Tatuapé, ainda faltam os Complexos Cruzeiro do Sul e das Bandeiras.

Tamanduateí. Na terça-feira, já havia sido entregue a ponte sobre o Rio Tamanduateí, que praticamente eliminou o principal gargalo da Marginal nos últimos meses. Longas filas se formavam nesse ponto da via, no sentido Ayrton Senna, porque as obras provocavam um afunilamento das pistas.

Monotrilho leste: projeto rejeitado

O Metrô desclassificou todas as propostas recebidas na concorrência internacional para a construção do monotrilho que prolongará a Linha 2 (Verde) da Estação Sacomã até Cidade Tiradentes, na zona leste. De acordo com a nota, as empresas ainda poderão fazer novas propostas, desde que sejam "adequadas às condições originais da licitação", no próximo dia 18.