Nova maestrina faz 1ª reunião com músicos A nova regente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), a americana Marin Alsop, encontrou-se ontem pela primeira vez com os músicos da orquestra. Em sua primeira declaração no cargo, ela disse que não se limitará a reger uma agenda de concertos. Seriam, pelo menos, dez programas por ano ou 30 a 40 concertos. Celso Antunes, hoje no Coro da Rádio da Holanda, será regente associado.