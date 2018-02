Nova lei daria desfecho diferente a casos famosos

Pela nova lei, o juiz que decretou a prisão poderia, por exemplo, decidir que Abdelmassih ficaria solto, mas seria monitorado por pulseira eletrônica. E essa fuga, portanto, seria frustrada.

Outra fuga que poderia ter sido evitada é a do ex-banqueiro Salvatore Cacciola. Preso em 2000, ele foi solto por decisão do ministro Marco Aurélio, do STF. Sem ser monitorado pela Polícia Federal, Cacciola deixou o País e passou oito anos longe. Pela nova lei, o juiz poderia ter retido seu passaporte, decretado prisão domiciliar ou o obrigado a se apresentar à Justiça.