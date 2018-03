Nova lei acelera a tramitação de recursos

O agravo, que era para ser exceção, virou artifício para protelar decisões. De 1994 a 2007, o porcentual de crescimento de agravos de instrumento julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi de 886%. Dados apresentados ao Senado revelam ainda que apenas 18,68% dos agravos de instrumento que chegaram ao STJ receberam decisão favorável, o que revelaria o caráter protelatório de muitos desses recursos. No Supremo Tribunal Federal (STF), esses recursos já respondem por 60% dos casos analisados - foram 26.809 até agosto.

No início de agosto, quando o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o presidente do STF, Cezar Peluso, afirmou que a mudança era uma das melhores notícias dos últimos tempos para os meios jurídicos.