Nova Jacu-Pêssego será aberta hoje. Sem iluminação

Mesmo sem iluminação instalada, o prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste, a partir da Rodovia Ayrton Senna até a região do ABC, será aberto hoje aos motoristas, segundo o governador Alberto Goldman (PSDB). "Não tem como não abrir. Você está com a avenida pronta, terminada. Se a gente não abre, o pessoal abre na marra", disse. Mas, por conta dessa pendência, não haverá inauguração oficial.

A conclusão da obra era aguardada pela Prefeitura para dar andamento aos estudos de impacto que vão dizer se é possível proibir o trânsito de caminhões na Marginal do Tietê e em vias como as Avenidas Salim Farah Maluf e do Estado - usadas pelos motoristas como ligação entre a Dutra e a Ayrton Senna e as estradas que levam ao litoral.

O prolongamento da avenida se arrasta desde 1996, quando o então prefeito Paulo Maluf inaugurou o primeiro trecho da Jacu-Pêssego. Para a fase atual, a previsão inicial era abrir para o tráfego junto com a inauguração do Trecho Sul do Rodoanel, em abril. Os 13,2 quilômetros da via são de responsabilidade da Desenvolvimento Rodoviário S/A, empresa do governo estadual.

Para a Prefeitura, a via formará um minianel, ligando sul e leste da Região Metropolitana sem passar pelo centro da capital. Os caminhões que usam a Marginal seriam desviados para essa rota. Não há prazo para que esses estudos fiquem prontos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo do Estado não disse o horário em que a abertura do novo trecho da Jacu-Pêssego deve ocorrer. "Ficaram de nos informar se teríamos a iluminação pronta até amanhã (hoje). Se estiver pronta, nós inauguramos. Se não estiver pronta até amanhã (hoje), nós vamos abrir ao trânsito, mas não vamos fazer a inauguração", afirmou o governador. Questionado no final da tarde de ontem, o Palácio dos Bandeirantes não confirmou se haveria a cerimônia de abertura da pista.

Adiamento. A inauguração estava marcada para sábado passado, mas foi adiada justamente porque os postes de luz ainda não estavam funcionando. O consórcio que executa a obra tem prazo contratual para terminar o trabalho até março do ano que vem. A obra começou em junho de 2009, custou R$ 1,9 bilhão e a previsão é de que receba 40 mil veículos por dia, 6 mil deles caminhões.

As duas principais obras viárias do Estado entregues neste ano - a ampliação de pistas da Marginal do Tietê e o Trecho Sul do Rodoanel - foram abertas ao trânsito com problemas. O governador disse que, na Jacu-Pêssego, a única pendência é a iluminação da via. Há uma semana, a Secretaria de Estado dos Transportes disse que também faltava a conclusão de alças de acesso à avenida.

Na semana passada, antes de o adiamento ser decidido, Goldman chegou a dizer que a via seria inaugurada sem a iluminação, pois o horário de verão auxiliaria os motoristas. "Mas isso (a iluminação deficiente) não é motivo para eu deixar de usar, principalmente porque no dia 17 de outubro começa o horário de verão e os dias vão ser muito mais longos que as noites", justificou.

Na ocasião, o governador afirmou ainda que uma segunda etapa da obra deve começar em breve. "Será a ligação da Avenida dos Estados com a Avenida Papa João 23, ligando-a à Jacu-Pêssego. Hoje, esse é um trecho extremamente crítico em Mauá."

Desenvolvimento. Além da restrição ao trânsito na Marginal do Tietê, outro impacto previsto com o prolongamento da Jacu-Pêssego é a chegada de empresas à região - uma das mais populosas da cidade, com 150 habitantes por hectare. A região também deve ser objeto da Operação Urbana Rio Verde-Jacu no ano que vem.

A operação urbana é a permissão de construção de imóveis acima dos limites máximos permitidos na cidade, em troca de pagamentos à Prefeitura. Nesta, o objetivo principal é a instalação de fábricas na região, por conta do fácil acesso às rodovias que cruzam o Estado.

PONTOS-CHAVE

Primeiro trecho

A Avenida Jacu-Pêssego teve seu primeiro trecho inaugurado em 1996 pelo então prefeito Paulo Maluf. Ele ligava os distritos de São Miguel Paulista e Iguatemi.

Ligação

Em 1997, ao tomar posse, o prefeito Celso Pitta prometeu ligar a Jacu-Pêssego à Rodovia Ayrton Senna. A obra, no entanto, só começou cerca de 11 anos depois.

São Miguel

Gilberto Kassab (DEM) inaugura o trecho de São Miguel à Ayrton Senna (foto). Em 2009, começa a construção do trecho entre Iguatemi e Mauá, agora sob comando da Dersa.