Nova Jacu-Pêssego é inaugurada, mas acessos em SP ainda serão construídos

O governador Alberto Goldman (PSDB) anunciou que a última etapa do complexo- 3 quilômetros ligando Mauá e a Avenida dos Estados - deve ficar pronta em março de 2011. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) afirmou que vai construir alças de acesso à nova via - que também funcionarão como retorno - em diversos pontos da zona leste. A Prefeitura já havia afirmado anteriormente que estuda restringir a circulação de caminhões na Marginal do Tietê após o término das obras.

Na solenidade de inauguração, moradores protestaram, dizendo ter recebido pouco pelas desapropriações - segundo eles, 1.500 imóveis foram demolidos