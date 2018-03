Nova iluminação da Avenida Paulista é inaugurada

Gilberto Kassab (DEM) vistoriou a nova iluminação da Avenida Paulista, inaugurada na noite desta terça-feira, 25, no aniversário de São Paulo. O prefeito gostou do potencial das novas lâmpadas, mais eficientes e econômicas - a luminosidade na avenida teve um aumento de 425% com a troca.

"A iluminação ficou muito boa, melhorou bastante. Vai garantir uma melhor segurança também", comentou o prefeito após caminhar por um trecho da avenida (perto do Parque Mário Covas). Kassab esteve rodeado de assessores e seguranças na vistoria, uma precaução depois dos protestos que ele teve de enfrentar mais cedo contra o aumento da tarifa de ônibus, durante inauguração da Biblioteca Mário de Andrade.

A troca da iluminação na avenida durou cerca de duas semanas e foi realizada durante a madrugada para não atrapalhar o trânsito. A redução do consumo de energia, de acordo com a AES Eletropaulo, responsável pela obra, ficará em 70%. O valor da troca dos postes (39 postes de aço de 20 metros e 15 de 12 m) ficou em torno de R$ 3,5 milhões.