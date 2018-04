Nova Friburgo não fez obras para evitar nova tragédia Integrantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ) visitaram ontem pontos de Nova Friburgo onde há risco de deslizamentos e constataram que o poder público não realizou as obras necessárias para reduzir o risco de uma nova tragédia - 428 pessoas morreram na cidade por causa das chuvas de janeiro passado.