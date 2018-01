Nova frente fria faz temperaturas caírem 8,6 ºC em 24 h na capital

SÃO PAULO - Uma nova frente fria que entrou em São Paulo, acompanhada por uma massa de ar polar, derrubou as temperaturas em 8,6 ºC em 24 horas na capital nesta sexta-feira, 19, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

É a segunda vez nesta semana que ocorre uma queda brusca de temperatura - na segunda, a variação foi de 13,4 ºC.

Entre as 15 horas de quinta o mesmo horário de sexta, os termômetros saíram dos 26,2 ºC para 17,6 ºC. "Foi uma frente fria com uma forte massa de ar polar que derrubou a temperatura de novo, mas já era esperada essa mudança radical", afirma Marcelo Pinheiro, meteorologista da Climatempo.

Segundo a meteorologista Helena Balbino, do Inmet, a frente fria atravessou o Estado, mas foi passageira. "Ela já cumpriu a sua função. A massa de ar já vai perder força e, amanhã, as temperaturas ficam mais agradáveis."

Pinheiro diz que a mínima prevista para este sábado é de 12 ºC e a máxima, 20 ºC. "No domingo, o sol brilha forte e as nuvens diminuem, mas a mínima pode ser de 11 ºC. Pode ser a menor temperatura do ano."