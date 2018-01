Nova frente fria chega no domingo a SP e pode trazer mais chuva

SÃO PAULO - Após pancadas de chuvas e quedas de temperatura nesta semana, uma nova frente fria está prevista para chegar a São Paulo no domingo, 20, diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além da frente fria, chega uma massa de ar polar vinda do Paraguai que deve baixar as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até na Região Norte do País.

No domingo, apesar do sol entre nuvens, a previsão é de que a temperatura caia durante o dia, com a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, informa a Central de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ela pode trazer pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. A mínima deve ser de 17ºC, e a máxima, de 24ºC.

No decorrer da semana, os termômetros devem registrar quedas ainda maiores. Na segunda-feira, 21, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 14ºC. Na terça, as partes mais frias da capital podem registrar 9ºC, com máxima de 16ºC. Com céu nublado, pancadas de chuvas podem ocorrer nos dois dias, informa o Inmet.