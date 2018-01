Nova fase de projeto de despoluição atrasa 6 meses à espera de verba Prevista inicialmente para terminar em 2015, a terceira etapa do Projeto Tietê deverá ser concluída apenas no ano seguinte, por causa do atraso de seis meses na liberação do financiamento. Para manter a meta de universalizar o tratamento de esgoto no rio até 2020, a quarta e última fase será antecipada e deve começar já no ano que vem.