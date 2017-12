Nova falha prejudica o metrô um dia após pane que parou sistema

Um dia após o Metrô de São Paulo registrar sua pior pane no ano, os passageiros da Linha 3-Vermelha enfrentaram outra situação difícil na manhã desta quarta-feira, 1. Por volta das 6h um equipamento do ramal falhou perto da Estação Bresser, prejudicando a circulação dos trens.

As composições ficaram com a velocidade reduzida. A assessoria de imprensa do Metrô não soube informar qual equipamento falhou. Por volta das 6h23, a circulação dos trens começou a ser normalizada.

Na manhã de terça-feira, 30, uma falha na tração de um trem na Estação Brás, sentido Palmeiras-Barra Funda, fez com que os passageiros do trem tivessem que sair e andar pelos trilhos. Foi a 17.ª pane a interromper o funcionamento do sistema neste ano, informou a empresa.