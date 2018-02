Nova falha na Linha 8 afeta circulação de trens Um defeito afetou às 6h15 de ontem a circulação na Linha 8-Diamante (Julio Prestes-Itapevi) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as Estações Lapa e Domingos de Moraes. Passageiros foram removidos para outro trem. A composição foi retirada e a circulação passou a ser feita em apenas uma via no período. A situação só voltou ao normal às 7h30, segundo a empresa.