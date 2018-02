Nova explosão na região Alemoa assusta população

SANTOS - Um forte estrondo foi ouvido por volta das 19 horas deste sábado, 11, na região da Alemoa, em Santos, litoral paulista, assustando a população. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, o barulho surgiu após a ignição espontânea do gás ainda acumulado no local do incêndio.

“Houve um flashover no dique de contenção onde as equipes controlaram as chamas. Isso pode ocorrer por causa da não mistura e formação de gases inflamáveis da gasolina. O controle foi imediato”, relatou Palumbo. De acordo com o capitão, a situação é considerada normal neste tipo de trabalho, chamada de “explosão ambiental”