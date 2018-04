Nova estação fornecerá luz para 2 mi na Copa O governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou ontem, após investimentos de R$ 130 milhões e dez meses de obras, uma segunda subestação de energia em Piratininga, no interior. O equipamento aumentará a confiabilidade do sistema que abastece a capital e a Região Metropolitana, com capacidade para atender mais de dois milhões de pessoas. Segundo Alckmin, a subestação ainda cria condições para suprir a crescente demanda por energia elétrica na região especialmente durante a Copa do Mundo de 2014.