Nova crise faz cúpula tentar enquadrar oficiais

Entre os coronéis - há 54 - predominou, apesar da surpresa, o apoio ao afastamento do tenente-coronel Gerson Miranda e do capitão Alexander Bento. "Acabei de me reunir com o capitão que vai supervisionar o policiamento hoje (ontem) à noite. Isso é função do comando", disse um coronel. Outro foi mais longe e afirmou que também o chefe do 9º Batalhão, na Casa Verde, devia ter sido afastado há um mês, quando policiais de lá mataram outro motoboy. Esse mesmo coronel espera mais mudanças nos batalhões em maio, com a saída de oficiais pouco comprometidos com a instituição. Tudo o que a PM não quer é a volta do clima da época do caso da Favela Naval, quando, diante das cenas de violência em Diadema, o então governador de São Paulo, Mário Covas (PSDB), propôs o fim da corporação. De lá para cá, a luta dos comandantes é convencer a sociedade de que a polícia mudou. "É isso que alguns oficiais não entendem."