Nova ciclovia da Faria Lima terá 2 km, e não 9 A ciclovia projetada para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, entre as zona sul e oeste da capital, terá 2,2 quilômetros. A faixa exclusiva para bicicletas já está em construção no canteiro central e vai seguir da Rua dos Pinheiros até a Amauri e cruzar as Avenidas Rebouças e Cidade Jardim.