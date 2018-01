Nova blitz da lei seca será feita em cinco cidades

Coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a principal diferença dessa blitz é a presença de policiais civis ao lado da Polícia Militar - o que garante, segundo promessa do Estado, que o motorista flagrado embriagado vá responder por crime de trânsito, uma vez que o boletim de ocorrência será feito no mesmo local do flagrante. Essa operação foi anunciada no carnaval, pouco depois de a lei seca ser alterada para se tornar mais rígida. A promessa, na época, era que as blitze do Estado seguiriam o novo modelo no futuro. Desde então, entretanto, as blitze continuam sendo feitas apenas pela Polícia Militar. / BRUNO RIBEIRO