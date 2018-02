Nova alça no km 28 será aberta na sexta-feira A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, vai abrir na sexta-feira uma alça de acesso à pista central da Anchieta. A nova saída fica na altura do km 28 do sentido litoral, na região do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. O objetivo da alça, sugerida pelo comitê do Programa de Redução de Acidentes, é reduzir o risco de colisões na área perto da saída para o Trecho Sul do Rodoanel e dar uma alternativa para quem está preso em congestionamentos na região.