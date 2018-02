Notícias de 2014!

O brasileiro precisa, de uma vez por todas, se acostumar com o PIB pequeno! Não pode se deprimir desse jeito toda vez que alguém mede seu Produto Interno Bruto!

Fama recuperada

A torcida organizada do Corinthians estava com todos aqueles elogios que recebeu por seu bom comportamento no Japão entalados na garganta desde a conquista do Mundial. Deu no que deu na Bolívia!

Teoria conspiratória

O papa Bento XVI quer mudar as leis da Santa Sé para antecipar o conclave que elegerá seu sucessor, mas a possibilidade de golpe de estado está totalmente afastada no Vaticano! Relaxa aí, vai

Será o Benedito?

Corre nas redes sociais o boato de que Hugo Chávez teria sido visto dia desses no SPA Kurotel, em Gramado, o mesmo em que Renan Calheiros tomou banho de lodo no carnaval!

Aquilo grande

O prestígio de Silvio Berlusconi voltou a crescer na Itália! Só se fala disso nos bunga-bungas da Sardenha!

Sotaque inconfundível

Entreouvido noite dessas em queixa a um garçom de bistrô em Paris: "Que bife filho de uma égua é esse, meu rei?!"

Peralá!

Tá certo que a edição latina da revista Time exagerou ao botar Neymar na capa com o título O próximo Pelé. Mas o Rei também não precisava ficar na bronca daquele jeito com o jovem craque do Santos! A culpa não é dele!

Fatos irrelevantes que marcaram o início da campanha presidencial:

1) A volta de Aécio Neves à tribuna do Senado dividiu opiniões no PSDB! Tem tucano achando que, em vez de cirurgia plástica facial, o partido deveria ter investido no implante de cabelo em seu candidato.

2) Lula relacionou os opositores aos "timbres do atraso"! Com aquela voz, francamente, o ex-presidente não é a melhor pessoa no momento para criticar o timbre alheio.

3) A ausência de Geraldo Alckmin no debate foi muito elogiada!

4) O ex-prefeito Gilberto Kassab vai aos poucos pegando o jeito de agradecer às vaias nos eventos promovidos por seus aliados do PT!

5) O fato de José de Abreu ter assumido recentemente sua bissexualidade no Twitter não tem nada a ver com o apoio que ele voltou a dar em público ao ex-ministro José Dirceu. "Amigo é amigo, ele é o meu guru!" - explicou o ator.

6) Ronaldo Caiado se entregou de corpo e alma à luta em defesa da liberdade de expressão!

7) "E as mancadas de Dilma Rousseff, hein?" O pé imobilizado da presidente deu panos pra manga na festa do PT!

8) Se a corrida eleitoral já começou desse jeito, imagina na Copa!

Puro preconceito

Está explicado por que

Eike Batista tem feito o que pode para sair da lista de bilionários da revista Forbes: Silvio Santos entrou para o clube!