Notas Metrópole

Blecaute de 1 hora e meia esvazia shopping

Um blecaute provocou uma queda substancial no movimento do Shopping Pátio Higienópolis, ontem. O centro de compras ficou às escuras entre as 11h30 e as 13 horas. A AES Eletropaulo informou que houve um curto-circuito na fiação da Rua Gabriel dos Santos, a quatro quadras do shopping. O estabelecimento não comentou o caso. O curto também atingiu a Avenida Higienópolis e a Rua Veiga Filho. Vários semáforos estavam apagados e muitos prédios e escolas ficaram sem luz.

ASSEMBLEIA

CPI das Gorjetas recebe 401 denúncias

Nomeada presidente da CPI das Gorjetas, a deputada estadual Maria Lúcia Amary (PSDB) abriu ontem os trabalhos da comissão e recebeu quatro pastas com 401 denúncias feitas por trabalhadores e consumidores. A CPI foi criada para apurar informações de estabelecimentos que não repassam as gorjetas de clientes aos trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de Hospedagem, Gastronomia e Similares de São Paulo (Sinthoresp) afirma que há denúncias de 218 estabelecimentos que não repassam gorjetas e mais 183 estabelecimentos que dão quanto querem.

SÃO LUÍS DO PARAITINGA

Mutirão da Defensoria atende 350 famílias

Cerca de 350 famílias que perderam os bens nas enchentes que atingiram São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, no início deste ano procuraram a Defensoria Pública do Estado no sábado, no mutirão da instituição. Agora será feita a análise dos dados para uma possível ação indenizatória pelos prejuízos.

MANIFESTAÇÃO

Policiais federais vão parar por 24 horas

Policiais federais de todo o País farão uma paralisação de 24 horas hoje para reivindicar ajustes salariais. Em São Paulo, eles vão se reunir em frente ao Departamento da Polícia Federal, na Lapa. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul, e no de Cumbica, em Guarulhos, será realizada "operação tartaruga".