Gisele Bündchen desembarca no Brasil com o filho Benjamin, de 3 meses

A modelo Gisele Bündchen desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos com o filho Benjamin. Ela veio ao País para assistir ao casamento da irmã, Patrícia, que deve ocorrer no próximo sábado. Segundo as agências internacionais, ainda deve aproveitar para gravar um comercial para a próxima Copa do Mundo, pela Sky, em que ensinará Pelé e Romário a dominar a bola.

Benjamin nasceu em 8 de dezembro do ano passado e é o primeiro filho da modelo brasileira com o jogador de futebol americano Tom Brady, estrela da NFL e quarterback do New England Patriots.

MEGA SENA

Dono de lotérica no RS é indiciado

A polícia indiciou ontem por estelionato o dono da lotérica Esquina da Sorte e a funcionária que esqueceu de registrar uma aposta do bolão da Mega Sena, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O caso passou a ser investigado quando clientes procuraram a polícia para reclamar por não terem recebido o prêmio 1.155 da Mega Sena porque uma funcionária esqueceu de registrar a aposta. Os 35 apostadores acertaram as 6 dezenas e, caso o jogo tivesse sido registrado, dividiriam o prêmio de R$ 53,3 milhões.

SEGURANÇA

Procurador é novo secretário adjunto

O procurador de Justiça Arnaldo Hossepian Júnior é o novo secretário adjunto da Segurança Pública. Aprovado anteontem à noite pelo governador José Serra (PSDB), o nome dele será publicado hoje no Diário Oficial. Com 23 anos de carreira no Ministério Público Estadual, Hossepian Júnior foi o autor da denúncia que levou 14 funcionários e dirigentes do Consórcio Via Amarela e do Metrô para o banco dos réus, acusados pelo desabamento nas obras da futura Estação Pinheiros, em janeiro de 2007.

RECUPERAÇÃO

Fábio Barreto volta para casa

O cineasta Fábio Barreto teve alta do hospital Copa D"Or, no Rio, onde estava internado desde 20 de dezembro por causa de um acidente de carro. Em regime de home care, ele vai prosseguir a recuperação ao lado da família. Segundo boletim médico, ele ainda apresenta quadro neurológico de inconsciência (abre os olhos), mas sem interação com o meio exterior. Além disso, porta tubo para alimentação e segurança respiratória.

POLÍCIA CIVIL

Delegados paulistas começam greve-padrão

Os delegados de polícia de São Paulo começaram uma greve-padrão ao meio-dia de ontem para pressionar o governador José Serra (PSDB). Em 2008, a categoria parou por 59 dias. Sindicalistas dizem que a categoria vai deixar de exercer funções que não são de delegados. O tempo de espera por atendimento em delegacia deve aumentar. A Secretaria da Segurança Pública informou que se mantém aberta ao diálogo.