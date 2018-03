Artista faz intervenção com estátuas de touro em vacas da exposição Cow Parade

As vacas da Cow Parade, que decoram São Paulo desde janeiro, receberam a companhia de intrusos na madrugada de ontem. Duas estátuas do Touro Bandido, lenda do rodeio brasileiro, morto em 2009, foram instaladas em cima de vacas na Avenida Paulista, esquina com a Rua Augusta, e na Avenida Faria Lima, esquina com a Cidade Jardim. A intervenção, com conotação sexual, durou pouco: os touros foram retirados às 10h. A ideia foi do artista Eduardo Srur. A organização da Cow Parade disse que o evento está sujeito a intervenções externas, porém esta foi considerada agressiva.

CRIME

PM prende três que tentavam roubar ONG

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Militar prendeu em flagrante na madrugada de ontem três pessoas que tentavam roubar a ONG Anjos da Noite, que distribui comida para moradores de rua na região central de São Paulo. Duas outras pessoas conseguiram fugir, segundo a PM. A Anjos da Noite fica na Rua José Teixeira da Silva, em Cidade A. E. Carvalho, zona leste da capital. A quadrilha já havia separado 500 quilos de alimentos, um televisor, um aparelho de som e um pressurizador de água quando foi surpreendida pela PM durante uma ronda. Eles entraram no local por uma janela a seis metros de altura, após escalarem uma árvore. Segundo Kaká Ferreira, de 57 anos, presidente da entidade, esta é a quinta vez em três semanas que a ONG foi assaltada. No dia 8, criminosos levaram o módulo de gravação do circuito de segurança, um computador, um tocador de DVD, um aparelho de som e 500 quilos de alimentos. A instituição distribui cerca de 800 refeições por noite.

ESTRADAS

Queda de barreira fecha pista da Dutra

A Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, na região sul fluminense, sentido Rio, estava parcialmente interditada ontem, por conta da queda de uma barreira no domingo. Segundo a concessionária NovaDutra, apenas a faixa da esquerda está liberada. A da direita e o acostamento permanecem interditados, sem previsão de liberação. Por conta da queda de barreira, o congestionamento no local chegou a 10 quilômetros.

BOITUVA (SP)

Paraquedistas se ferem em salto

Os paraquedistas Eduardo Cunha Rios e Marcelo Eiroshi Oshikata ficaram feridos ao serem apanhados por um temporal em pleno salto, no final da tarde de domingo, em Boituva, a 115 km de São Paulo. Eles executavam um salto duplo quando uma chuva, acompanhada de vento forte, empurrou o paraquedas para fora do Centro Nacional de Paraquedismo (CNP). Eles fizeram um pouso forçado no canteiro central da Rodovia Castelo Branco, que tinha tráfego intenso. Os dois homens sofreram fraturas.