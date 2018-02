Nota Fiscal Paulista vai sortear até R$ 200 mil A Nota Fiscal Paulista vai realizar um sorteio especial em junho, por causa do dia dos namorados. Serão três prêmios principais - R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil. No total, serão distribuídos R$ 17,3 milhões, e 7,4 milhões de consumidores estão aptos a concorrer. O montante será dividido em valores menores, que chegam a até R$ 1 mil. Podem concorrer consumidores que efetuaram compras até fevereiro e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no NFP. Mais informações no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br.