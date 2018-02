Nota deixou de ser impressa em 2001 Quando foi lançada, em 2000, a nota de R$ 10 de polímero - ou plástico - dividia opiniões. "Não rasga e não molha", diziam seus defensores. "Não dobra no bolso e fica "apagada" com o tempo", retrucavam os outros. A cédula fazia parte de uma série comemorativa dos 500 anos do Brasil e, segundo o Banco Central, tinha quatro vezes a durabilidade das notas de papel e mais dispositivos de segurança.