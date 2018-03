Nos shoppings, sorteio de carro à sessão de fotos

No restaurante Konstanz, em Moema, na zona sul, o almoço de domingo terá truta ao molho de alcaparras, taça de vinho e torta de maçã por R$ 50. Já no Figo Gastronomia, no mesmo bairro, a chef Luiza Hoffmann preparou menu com spaghettini de pupunha, fraldinha na cerveja preta com crispy de alho-poró e sorbet (R$ 88) e outro para crianças, com polpetone, macarrão e minestrone de frutas (R$ 48).

No espanhol Dom Curro, em Pinheiros, zona oeste, a mãe que for no domingo vai ganhar uma taça de vinho e chocolates.

Como também há quem prefira fazer o almoço de domingo em casa, a rotisseria Atelier del Gusto, em Moema, também entrou na onda das promoções: de 1.º a 12 de maio, comprando 150 gramas de ravióli de abóbora, o cliente ganha um pudim de chocolate. Se a escolha for o capelete de cenoura com recheio de carne, a sobremesa - um doce típico italiano - também é gratuita.

Sorteios. Assim como no Natal, os shoppings aproveitam a data comemorativa - a segunda mais importante para o comércio - para fazer sorteios. O Iguatemi Alphaville, em Barueri, na Região Metropolitana, vai sortear três pacotes de uma semana no Clube Med Trancoso, na Bahia, com direito a acompanhante. Também serão sorteados três vale-compras de R$ 15 mil. Tudo isso vale para quem gastar mais de R$ 350 nas lojas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no Shopping Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, as mães poderão passar por uma sessão de maquiagem antes de serem fotografadas - o registro vai para o Facebook do shopping. Para isso, é preciso gastar R$ 400. O mesmo valor dá direito a concorrer no sorteio de um carro ASX da Mitsubishi.

No Mooca Plaza, na zona leste, quem fizer compras acima de R$ 200 concorre a um Honda Fit e estacionamento grátis durante um ano. No Bourbon, na Pompeia, zona oeste, R$ 500 em compras valem um aromatizador de ambientes.