'Nós seguramos a cidade, nos dobramos' "Foi no segundo dia dos ataques, um sábado (13 de maio), por volta das 20h. As viaturas estavam andando em comboio, atendendo às ocorrências sempre de duas em duas. Estávamos fazendo o patrulhamento em uma rua do bairro, quando avistamos um carro, acho que era um Fusca, com três indivíduos. Eles estavam com armas do lado de fora, ostentando, aparentavam ter menos de 25 anos. Eles não viram a minha viatura nem a que estava com a gente porque tinha um ônibus de linha urbana atrás deles. Falei: 'Vamos tentar fazer a abordagem'.