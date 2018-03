Nos sábados de maio, museus terão entrada grátis

Quem curte visitar museus precisa reservar tempo em maio. A Secretaria de Estado da Cultura vai promover uma série de atividades especiais ao longo do mês em 17 instituições estaduais. Trata-se do evento Museu MeUeSEU: De Todo Mundo, que terá exposições inéditas, instalações, palestras e oficinas. E o melhor: entrada grátis em todos os sábados do mês (dias 4, 11, 18 e 25).

A programação paulista é uma ação expandida da Semana Nacional de Museus, que ocorre tradicionalmente todos os anos em instituições museológicas do País - neste ano, de 13 a 19 de maio. Isso porque no dia 18 se comemora o Dia Internacional dos Museus.

Da capital paulista, participam Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Museu Afro Brasil, Museu de Arte Sacra, Memorial da Resistência, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imagem e do Som, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Paço das Artes, Pinacoteca e Estação Pinacoteca.

Integram a programação outras quatro instituições: o Museu Felícia Leirner (de Campos do Jordão), Museu do Café (Santos), Museu Índia Vanuíre (Tupã) e Museu Casa de Portinari (Brodowski). Este último, mesmo fechado para restauro, fará programação na esplanada na frente do museu.

"No ano passado, a gente já fez uma tentativa de programação compartilhada", afirma a coordenadora da unidade de Museu da Secretaria da Cultura, Claudinéli Ramos. "Mas é a primeira vez em que há um esforço para concentrar atividades de todos os museus durante um mês inteiro."

A expectativa é de que os resultados sejam ainda melhores do que em 2012, quando o público registrado nos museus paulistas em maio foi 40% superior ao mesmo período do ano anterior.