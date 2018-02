Nos postos dos EUA, tudo é presencial No consulado americano e no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (Casv), despachante não entra. Como todo o processo exige a presença de quem solicita o visto, com a conferência de todos os documentos e a entrevista no consulado, o serviço do despachante fica restrito ao preenchimento do formulário DS-160 na internet para quem tem dificuldade. Na sexta-feira, a Justiça suspendeu o envio de passaportes com o visto americano pela empresa DHL. Terá de ser apenas pelos Correios. / N.C.