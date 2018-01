Nos pés das modelos, saltos grossos e transparentes Os sapatos fizeram a diferença no primeiro dia de desfiles. A impressão é que a meia pata (plataforma na parte da frente do solado) deu um tempo. Surgiram novos tipos de saltos, como o anabela, sucesso do início dos 2000. Só que, além de alto, aparece transparente. O salto de acrílico já desfilou nas passarelas internacionais há mais de um ano. Chegou aqui agora. Outro destaque é a releitura da gladiadora, bem mais leve.